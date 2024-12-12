Городские службы Сочи переведены на усиленный режим работы из-за непогоды

По поручению главы Сочи Андрея Прошунина городские службы переведены на усиленный режим работы из-за непогоды. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

По прогнозам синоптиков, в течение суток 12 и 13 декабря в горной зоне Сочи ожидается сильный снег, на побережье дождь может перейти в мокрый снег. Жителей предупреждают о возможном налипании мокрого снега на проводах и деревьях, в предгорье на дорогах прогнозируют гололед.

Со второй половины 13 декабря начнется похолодание. Ветер в Сочи усилится до 15–20 м/с. На море сохранится штормовое волнение с усилением до 5 баллов. На участке Магри — Веселое возможно формирование смерчей над морем. В горах выше 1,5 тыс. м над уровнем моря прогнозируют лавиноопасность, на высоте более 1 тыс. м — слабую лавинную опасность.

Алина Зорина