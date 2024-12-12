В Анапе допросили учеников, угрожавших убийством однокласснику

Полицейские установили участников инцидента с угрозами в школе №21 станицы Анапская. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю, двух учеников 9-го класса опросили инспекторы по делам несовершеннолетних.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба СКР Фото: пресс-служба СКР

Сейчас полицейские собирают материалы для принятия решения в установленном порядке. Также рассмотрят вопрос о постановке предполагаемого виновника на профилактический учет.

В местных пабликах накануне появилась аудиозапись, на которой ученики станичной школы угрожают однокласснику убийством и вымогают деньги. На аудио слышно, как ученики требуют 3–5 тыс. руб.

В этой же школе в тот же день девятиклассник ударил одноклассницу по лицу, после чего за нее заступился другой подросток, и между школьниками завязалась драка. По этому инциденту полиция также проводит проверку.

Татьяна Ручкина