Тюменское агентство взяло Гран-при Национальной премии по инвестразвитию

Фонд «Инвестиционное агентство Тюменской области» удостоено Гран-при Национальной премии в сфере инвестиционного развития, сообщил губернатор региона Александр Моор в своем telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Большая победа инвестиционной команды Тюменской области. Агентство Тюменской области создано для поддержки предпринимателей. В этом году мы планируем завершить около 300 инвестпроектов»,— написал господин Моор, добавив, что общий объем вложенных в экономику Тюменской области средств составит почти 400 млрд руб.

Церемония награждения победителей Нацпремии по инвестразвитию прошла в среду, 11 декабря, в Москве, в национальном центре «Россия». На участие в ней поступило более 240 заявок от 64 субъектов России. Участвовавший в награждении зампред Правительства РФ Александр Новак отметил, что перед региональными агентствами стоят амбициозные задачи, в частности, для создания эффективной и конкурентной экономики.

«Инвестиции являются базой для роста экономики. Именно агентства развития, их платформы и сопровождение обеспечивают приток средств в региональные бюджеты. За последние четыре года агентства развития привлекли более 10 трлн руб. Это новые производства, рабочие места, товары»,— отметил замминистра экономического развития РФ Мурат Керефов.

Национальной премии в сфере инвестиционного развития проводится второй год, ее организатором является Национальная ассоциация агентств инвестиций и развития.