В Ростовской области усилили охрану елок и сосен перед Новым годом

Усиленное патрулирование лесов ввели в Ростовской области из-за угрозы незаконных рубок хвойных насаждений в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для выявления и пресечения противоправных действий в лесах увеличили количество маршрутов патрулирования, а также разместили фотоловушки.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку и повреждение деревьев хвойных пород законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Анастасия Казуков