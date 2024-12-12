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В Ростовской области усилили охрану елок и сосен перед Новым годом

Усиленное патрулирование лесов ввели в Ростовской области из-за угрозы незаконных рубок хвойных насаждений в преддверии Нового года. Об этом сообщает пресс-служба минприроды региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Для выявления и пресечения противоправных действий в лесах увеличили количество маршрутов патрулирования, а также разместили фотоловушки.

В ведомстве напомнили, что за незаконную рубку и повреждение деревьев хвойных пород законодательством РФ предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

Анастасия Казуков

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