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В Армавире два дня будут проводить проверку работы сирен

В Армавире в течение 18 и 19 декабря будут проводить кратковременную проверку сирен экстренного оповещения населения. Короткое звучание сирен жители города будут слышать с 09:00 до 15:00 по мск, сообщает пресс-служба мэрии.

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

18 декабря сирены прозвучат в Старой Станице, поселке Юбилейном, хуторе Красная Поляна и в СНТ «Химик». На следующий день оповещения снова будут слышать жители Старой Станицы и Красной Поляны, а также садоводческих товариществ «Строитель 2» и «Заречное».

При звучании сирен армавирцев просят соблюдать спокойствие.

Татьяна Ручкина

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