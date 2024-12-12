В Армавире два дня будут проводить проверку работы сирен

В Армавире в течение 18 и 19 декабря будут проводить кратковременную проверку сирен экстренного оповещения населения. Короткое звучание сирен жители города будут слышать с 09:00 до 15:00 по мск, сообщает пресс-служба мэрии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба мэрии Туапсе Фото: пресс-служба мэрии Туапсе

18 декабря сирены прозвучат в Старой Станице, поселке Юбилейном, хуторе Красная Поляна и в СНТ «Химик». На следующий день оповещения снова будут слышать жители Старой Станицы и Красной Поляны, а также садоводческих товариществ «Строитель 2» и «Заречное».

При звучании сирен армавирцев просят соблюдать спокойствие.

Татьяна Ручкина