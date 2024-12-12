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В Казани спасли 15 человек при пожаре в жилом доме

В Казани спасли 15 человек при пожаре в квартире на улице Октябрьская. Огнеборцы эвакуировали жильцов по лестнице и через окна. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.

По данным ведомства, пожар произошел на третьем этаже многоквартирного дома. Загорелись вещи и мебель, а едкий дым заблокировал выходы. Троих человек спасли с третьего этажа по трехколенной лестнице, еще троих, включая двух детей, эвакуировали из окна пятого этажа. Остальных вывели по лестничному маршу в спасустройствах. Пострадавших нет.

Возгорание на площади 12 кв. м ликвидировали 18 спасателей с использованием пяти единиц техники. По предварительным данным, причиной пожара могло стать нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Анар Зейналов

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