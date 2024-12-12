В Краснодаре на строительство детских садов выделят дополнительные средства

На строительство трех детских садов в Краснодаре выделят дополнительные средства. На приобретение земельных участков направили 1,3 млрд руб. Об этом сообщили на 83-м заседании городской думы Краснодара.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Новые детские сады в Краснодаре появятся на улицах Годаря, Кудухова и Беличенко. Около 238 млн руб. направят на оплату труда педагогов детских садов.

Еще 19 млн руб. будут инвестированы на организацию льготных обедов для детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов в учебных заведениях.

Алина Зорина