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В Краснодаре на строительство детских садов выделят дополнительные средства

На строительство трех детских садов в Краснодаре выделят дополнительные средства. На приобретение земельных участков направили 1,3 млрд руб. Об этом сообщили на 83-м заседании городской думы Краснодара.

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

Новые детские сады в Краснодаре появятся на улицах Годаря, Кудухова и Беличенко. Около 238 млн руб. направят на оплату труда педагогов детских садов.

Еще 19 млн руб. будут инвестированы на организацию льготных обедов для детей из многодетных семей, детей с ограниченными возможностями и инвалидов в учебных заведениях.

Алина Зорина

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