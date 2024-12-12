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В Сочи с начала года выявили 100 коррупционных преступлений

В Сочи с начала 2024 года выявлено 100 коррупционных преступлений, из которых 62 — взятки. Об этом пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Фото: pxhere.com

Фото: pxhere.com

По коррупционным преступлениям с начала 2024 года уволены 10 должностных лиц. Средний размер взяток составил 229 тыс. руб. Прокуратура отметила, что не обнаружила незадекларированных доходов среди сочинских чиновников.

В целом за 2024 год на Кубани выявлено 1,2 тыс. коррупционных преступлений. В течение девяти месяцев зафиксировано 11 случаев злоупотребления должностными полномочиями, восемь эпизодов их превышения и 303 факта получения взяток. Госслужащие края не задекларировали доходы на сумму 519 млн руб. К дисциплинарной ответственности привлечены более 900 человек, а 25 должностных лиц уволены за утрату доверия.

Прокуратура Кубани инициировала проверку расходов семи чиновников и подала иски об обращении в доход государства имущества на сумму 30,9 млн руб. Суды постановили взыскать 48,5 млн руб.

Алина Зорина

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