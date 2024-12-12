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Сочинская пара, в которой жених сломал невесте челюсть, поженилась

В Сочи пара, в которой жених сломал невесте челюсть накануне свадьбы, поженилась. Об этом пишет «КП»-Кубань» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Краснодарского края.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Сочи», надзорный орган передал в суд уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью. Накануне свадьбы он сломал своей невесте челюсть в ходе возникшего конфликта. Дело расследовали по ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью), оно передано в суд. Фигуранту грозит до трех лет тюрьмы.

Как уточнили в прокуратуре, несмотря на случившееся, пара позже все же сыграла свадьбу. При этом торжество перенесли.

Вячеслав Рыжков

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