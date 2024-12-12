Свердловских школьников начнут обучать ведению госпабликов

Сегодня, 12 декабря в школах Свердловской области стартовал проект «Урок осдиджитал», сообщили в департаменте информационной политики региона. Он продлится до 31 мая.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Ученики старших классов на занятиях будут знакомиться с госпабликами как с «самой прогрессивной формой взаимодействия государства и общества», будут рассматривать, как государство работает в интернете, разберут основы SMM и научатся администрировать госпаблики. Помимо этого, ученики изучат основы цифровой безопасности, защиты от фейков.

В рамках практики на уроках они смогут попробовать себя в роли администратора и управлять сообществом в интернете. Например, сегодня, 12 декабря, задания посвящены Дню конституции, о нем школьникам необходимо написать пост.

В департаменте информационной политики отметили, что сейчас в Свердловской области действует 4545 госпабликов. В частности, это официальные страницы в соцсетях детских садов, больниц, школ, министерств. «ВКонтакте» дает этим сообществам специальную метку, по которой их можно узнать. Количество уникальных подписчиков таких сообществ превысило 1,7 млн человек.

Анна Капустина