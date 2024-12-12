Прокуратура проверит отравление детей угарным газом в Дегтярске

Прокуратура Ревды проверит информацию об обращении четырех детей из Дегтярска (Свердловская область) за мединской помощью, сообщили в пресс-службе регионального надзорного ведомства. Им стало плохо из-за отравления угарным газом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Предварительно сегодня, 12 декабря, в 00:20 трех детей 16-ти, 14-ти, 11-ти лет и младенца доставили в больницу. Состояние троих детей сейчас оценивают как удовлетворительное, еще одного – как тяжелое. В квартире с госпитализированными детьми также была их мать, но она не пострадала.

Предварительно установлено, что проблема возникла из-за неисправного датчика автоматического отключения газовой колонки. Специалисты установили, что в дымоходе нет тяги, поскольку он забит. Семья благополучная и не состоит на учете в органах профилактики. По результатам проверки будет дана правовая оценка действиям уполномоченных органов и организаций, при необходимости приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее прокуратура начала проверку из-за отравления детей в Нижнем Тагиле. К медикам обратились 12 детей из школы №87.

Анна Капустина