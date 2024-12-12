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Жителей Новороссийска предупредили о проведении учебных стрельб

Завтра, 13 декабря, дежурные силы Новороссийской ВМБ планируют провести учения в акватории морского порта. Об этом сообщает МЦУ города.

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Фото: пресс-служба Росморречфлота

Учения проведут с 11:00 до 13:00 по мск. Будут отрабатываться практические действия по отражению нападения безэкипажных катеров и БПЛА с выполнением практических стрельб из артиллерийской установки с молов Военной гавани.

Учебные стрельбы в Новороссийске также пройдут сегодня, 12 декабря, с 21:00 до 23:00. Жителей города просят сохранять спокойствие.

Алина Зорина

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