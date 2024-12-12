В Сочи с 2025 года вводят абонементы на платную парковку

Администрация Сочи утвердила новую систему оплаты городских парковок. С 9 января 2025 года автомобилисты смогут приобретать месячные абонементы стоимостью 7,1 тыс. руб. и годовые — за 60 тыс. руб., сообщает пресс-служба администрации курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Заместитель главы Сочи Вячеслав Бауэр напомнил, что платное парковочное пространство действует на 32 улицах в Центральном, Хостинском и Адлерском районах Сочи. Для парковки доступны около 2 тыс. машино-мест.

«Для комфортного постоянного пользования парковочным пространством разработана система абонементов, то есть водителю нет необходимости каждый раз тратить время на проведение оплаты. При этом в выходные дни и в ночное время плата не взимается. Бесплатными будут парковочные места и во время новогодних каникул»,— отметил господин Бауэр.

За соблюдением правил парковки следят специальные автомобили с камерами, которые автоматически фиксируют нарушения и сверяют данные с базой оплат. За неоплаченную парковку владельцу автомобиля выпишут штраф в размере 3 тыс. руб.

Вячеслав Рыжков