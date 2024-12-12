Под Таганрогом задержали браконьеров с рыбой на 2,5 млн рублей

На окраине Таганрога пограничники управления ФСБ России по Ростовской области задержали пятерых местных жителей с сетями общей длиной порядка 100 м, также у них обнаружили незаконно выловленную рыбу, в том числе краснокнижных стерлядь и осетра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Как сообщает пресс-служба Пограничного управления, предварительный ущерб водным биологическим ресурсам оценен в 2,5 млн руб.

Сейчас сотрудники управления оформляют материалы, необходимые для возбуждения уголовного дела по статье «Незаконные добыча и оборот особо ценных водных биологических ресурсов, принадлежащих к видам, занесенным в Красную книгу РФ».

Сергей Иванов