«Автодор» предупредил водителей о снегопадах на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области в четверг, 12 декабря, на трассе М-4 «Дон» местами ожидается снег, сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале. Ночью осадки прогнозируются на всей федеральной трассе.
Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ
Во время снегопада компания призвала водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться в службу аварийных комиссаров.
Как сообщал «Ъ-Ростов», с 1 декабря на двух участках трассы М-4 «Дон» максимальная скорость движения транспортных средств была снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.