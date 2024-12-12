«Автодор» предупредил водителей о снегопадах на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области в четверг, 12 декабря, на трассе М-4 «Дон» местами ожидается снег, сообщает госкомпания «Автодор» в своем Telegram-канале. Ночью осадки прогнозируются на всей федеральной трассе.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Во время снегопада компания призвала водителей соблюдать дистанцию и избегать резких маневров. В случае нештатной ситуации необходимо обращаться в службу аварийных комиссаров.

Как сообщал «Ъ-Ростов», с 1 декабря на двух участках трассы М-4 «Дон» максимальная скорость движения транспортных средств была снижена со 110 км/ч до 90 км/ч.

Анастасия Казуков