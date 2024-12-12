С начала года оборот розничной торговли в Сочи составил 155 млрд рублей

С начала 2024 года в Сочи оборот розничной торговли составил 155 млрд руб., что на 8% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. В городе работают 183 крупных и средних предприятия в этой сфере, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на администрацию курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

В Краснодарском крае Сочи занимает второе место по обороту розничной торговли, уступая Краснодару. Среднесписочная численность работников в этой сфере в период с января по сентябрь составила 9,8 тыс. человек. Это на 3,4% больше, чем в аналогичный период в прошлом году. Средняя зарплата специалистов в 2024 году выросла на 24,4% и составила 73,9 тыс. руб.

За тот же период оборот оптовой торговли в Сочи достиг 79 млрд руб., что на 35,9% превышает показатели прошлого года. Количество сотрудников в этой сфере выросло на 16,5% и составило 1,6 тыс. человек. Среднемесячная зарплата в оптовой торговле достигла 84,5 тыс. руб., что на 27,5% больше, чем в 2023 году. С января по октябрь 2024 года объем платных услуг населению достиг 66 млрд руб., что на 10% больше, чем в предыдущем году.

В Сочи функционируют 38,7 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, а также 70,1 тыс. самозанятых граждан. Основная часть деятельности приходится на торговлю, услуги и туризм. В 2024 году количество субъектов МСП увеличилось на 1,6 тыс. единиц, а число самозанятых возросло на 13,8 тыс. человек.

Алина Зорина