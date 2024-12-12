Краснодар лидирует по росту цен на вторичное жилье

С ноября прошлого года стоимость квадратного метра на вторичном рынке жилья больше всего выросла в Краснодаре — сразу на 27,6%. Об этом говорится в исследовании портала «Мир квартир».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Сочи по росту цен оказался на четвертом месте в РФ. На курорте стоимость «квадрата» увеличилась на 18,2%.

Согласно исследованию, недвижимость на вторичном рынке за год подорожала почти во всех крупных городах России. В среднем стоимость жилья увеличилась на 7,8%, до 117,5 тыс. руб. за квадратный метр.

Цены также росли в Улан-Удэ (+19,4%), Набережных Челнах (+18,7%), Курске (+17,8%). Меньше всего — в Московской области (+0,3%), Магнитогорске (+0,4%), Хабаровске (+1,1%), Архангельске и Кемерове (+1,3%).

В Москве стоимость вторичного жилья увеличилась на 5,7%, в Санкт-Петербурге — на 6,2%. При этом Ленинградская область стала одним из двух регионов РФ, где стоимость снизилась — на 1,9%. Также квадратный метр подешевел в Сургуте — на 1,1%.

Татьяна Ручкина