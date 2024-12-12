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Краснодарский край получит 6,8 млн рублей на мелиорацию сельхозземель

Правительство РФ дополнительно выделило Краснодарскому краю более 6,8 млн руб. на возмещение части затрат сельхозпроизводителей на проведение мероприятий в области мелиорации земель. Соответствующее постановление опубликовано на сайте ведомства.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

Всего на эти цели 15 регионам направят более 630 млн руб. Помимо Краснодарского края средства поступят и другим регионам, заявившим о такой потребности: Башкирии, Дагестану, Кабардино-Балкарской Республике, Якутии, Северной Осетии, Ставропольскому краю, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Калининградской, Новгородской, Рязанской, Саратовской и Ульяновской областям.

С помощью направленных средств в регионах на площади более 9,5 тыс. га проведут мероприятия в области мелиорации: гидромелиоративные, культуртехнические, агролесомелиоративные и фитомелиоративные, а также в области известкования кислых почв на пашне. За счет этого фонд земель сельхозназначения смогут расширить, что обеспечит устойчивое развитие агропромышленного комплекса.

Татьяна Ручкина

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