Правительство направит дополнительную поддержку закрытым аэропортам Кубани

Правительство РФ дополнительно выделило более 10,5 млрд руб. на поддержку аэропортов на юге и в центре России, где временно приостановлено обслуживание гражданских авиарейсов. Деньги поступят в том числе авиагаваням Краснодара, Анапы, Геленджика, сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика» Фото: Пресс-служба группы компаний «Аэродинамика»

Деньги также поступят аэропортам Ростова-на-Дону, Липецка, Белгорода, Брянска, Курска, Воронежа и Симферополя. Выделенные средства пойдут на частичную компенсацию расходов по обычным видам деятельности за апрель—ноябрь 2024 года.

В июне правительство направляло аэропортом поддержку в размере более 3,9 млрд руб., в 2023 году — более 8 млрд руб., в 2022 году — около 7 млрд руб.

Татьяна Ручкина