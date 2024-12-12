Сочи вошел в топ направления для отдыха компаниями в декабре

Сочи занял третье место в рейтинге популярных направлений для отдыха компаниями в декабре. Курорт собрал 5% бронирований. Средняя продолжительность поездки составляет четыре ночи. Средняя стоимость ночи размещения составляет 6,6 тыс. руб., по данным сервиса бронирования отелей и квартир Твил.ру.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Куценко Фото: Андрей Куценко

Первое место забрал Санкт-Петербург. Культурная столица собрала 13% бронирований. В среднем путешественники остаются в городе на три ночи. Средняя стоимость размещения составляет 6,7 тыс. руб.

Второе место получила Москва. Столица страны собрала 12%. В среднем турист остаются в средствах размещения на три ночи. Средняя стоимость ночи составляет 8,9 тыс. руб.

Также в рейтинг популярных направлений для отдыха компаниями в декабре попала Красная Поляна, которая заняла шестое место. Средняя стоимость размещения составляет 17,9 тыс. руб. Средняя продолжительность путешествия составляет три ночи.

За курортом расположился Краснодар, где туристы остаются в средствах размещения на две ночи. Средняя стоимость ночи составляет 4,2 тыс. руб.

«Ъ-Сочи» писал, что горнолыжный курорт «Газпром Поляна» в Сочи готовится к открытию сезона катания на лыжах и сноубордах с середины декабря. Всю необходимую инфраструктуру подготовили для начала нового зимнего сезона, и руководство курорта надеется на хорошие погодные условия.

Мария Удовик