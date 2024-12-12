Куйвашев поручил решить вопросы уральцев, которые не озвучили на прямой линии

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время заседания поручил правительству региона решить проблемы уральцев, вопросы по которым не были озвучены в ходе прямой линии с главой области, сообщил региональный департамент информационной политики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран прямая линия с Евгением Куйвашевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ прямая линия с Евгением Куйвашевым

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Он отметил, что общение со свердловчанами «в очередной раз показало высокий запрос общества на открытый диалог с властью». «Многие озвученные вопросы входят в сферу ответственности органов власти на местах. В ходе прямой линии я дал ряд поручений в адрес министерств. Прошу вас, коллеги, не затягивать и в максимально сжатые сроки провести соответствующую работу по этим и другим вопросам, которые поступили от граждан, но не были озвучены в эфире»,— сказал господин Куйвашев.

Напомним, прямая линия с Евгением Куйвашевым прошла 11 декабря, жители региона могли направлять вопросы через Госуслуги или по номеру телефона. В эфире губернатор в течение часа отвечал на вопросы и рассказывал, какие ремонтные работы планируются на 2025 год, о выплате зарплат уральцам, будущих проектах в регионе и многом другом.

Подробнее об итогах и планах, которые глава области озвучил на прямой линии — в подборке «Прямая линия с губернатором Свердловской области Евгением Куйвашевым. Главное»

Ирина Пичурина