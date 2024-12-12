Главе СКР доложат о проверке в Крыму после травмирования младенца во время родов

Председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину доложат о проверке и установленных обстоятельствах причинения травм новорожденному ребенку в процессе родоразрешения в симферопольском роддоме №2. Об этом сообщает пресс-служба ведомства РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

СК России по Республике Крым и Севастополю проводит проверку по обращению жителя Симферополя, который сообщил о травмах, которые причинили врачи новорожденному во время приема родов. По словам заявителя, медицинские работники использовали запрещенные методы извлечения плода, что привело к его травмированию. Сейчас младенец находится в медицинском учреждении в паллиативном отделении.

Доклад о ходе проверки предоставят в центральный аппарат ведомства.

Алина Зорина