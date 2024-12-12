У иностранцев вырос спрос на новогодний отдых в Сочи

В новогодние праздники иностранцы чаще стали бронировать туры в Россию — спрос вырос в два-три раза. Наибольшей популярностью пользуется Москва, небольшие доли распределяются между Казанью и Сочи, также востребован Санкт-Петербург, пишет РБК со ссылкой на туроператоров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: VK «Аэропорт Сочи» Фото: VK «Аэропорт Сочи»

У «Интуриста» в декабре 2024 года продажи туров на новогодние праздники выросли почти в три раза к декабрю прошлого года. У Space Travel наблюдается рост в два раза и более по отдельным направлениям. Гендиректор Space Travel Артур Мурадян отметил, что на Новый год практически не оставалось мест в качественных отелях в центре Москвы. Схожая ситуация в северной столице. Другие туроператоры также фиксируют рост спроса среди иностранных гостей.

Зимой в Россию едут в основном жители стран Ближнего Востока и Китая. У Space Travel на ОАЭ приходится 90% въездного турпотока. Также интерес проявляют граждане Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта. Основным для РФ въездным туристическим рынком остается Китай. С января по сентябрь китайцы совершили порядка 731,8 тыс. туристических поездок в Россию.

Вячеслав Рыжков