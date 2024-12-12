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В Уфе дело о мошенничестве на сумму около 13 млн рублей направлено в суд

Октябрьский районный суд Уфы рассмотрит уголовное дело в отношении уфимки, обвиняемой в мошенничестве (чч. 2-4 ст. 159 УК РФ) и использовании заведомо подложного документа (ч. 5 ст. 327 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2020 — 2024 годах обвиняемая, представляясь стажером одного из отделов полиции Уфы, предлагала гражданам содействие в решении правовых вопросов, подборе и покупке автомобилей, оказании юридических услуг.

Таким образом она получила от 12 потерпевших, в том числе сотрудников полиции, более 12 млн руб.

Кроме того, ранее судимая за аналогичные преступления в мае-июне 2023 года представила в службу исполнения наказаний подложные выписки и платежные поручения о переводе более 1 млн руб. в счет погашения причиненного ущерба.

Обвиняемая не признала вину.

Майя Иванова

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