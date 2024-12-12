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Ушедшие на запасные аэродромы рейсы прибыли в Сочи

После временных ограничений в аэропорту Сочи все рейсы, перенаправленные на запасные аэродромы, прибыли в конечные пункты назначения. Об этом «Ъ-Сочи» рассказали в пресс-службе воздушной гавани курорта.

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

По данным онлайн-табло, все задержанные рейсы успешно вылетели.

Ранее Росавиация сообщала о решении экипажей 11 воздушных судов уйти на запасные аэродромы, в том числе в Минеральные Воды, Владикавказ и Астрахань. Также сообщалось о задержке 10 рейсов: два рейса «Аэрофлота» в Москву, два рейса «России» в Красноярск и Санкт-Петербург, рейс «Уральских авиалиний» в Самарканд, рейс авиакомпании «Ямал» в Тюмень, два рейса «Победы» в Пермь и Екатеринбург, рейс «Северного ветра» в Кемерово и рейс «Азимута» в Минеральные Воды. Ограничений на прилет и вылет самолетов сейчас нет.

«Ъ-Сочи» писал, что с 19:32 воздушная гавань курорта ввела временные ограничения на работу. Для обеспечения безопасности на некоторое время приостановили вылеты и прилеты. В соцсетях сообщали, что мера якобы связана с угрозой БПЛА, однако официально информация не подтверждалась. В тот же день ограничения сняли.

Мария Удовик

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