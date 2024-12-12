11 декабря в Казани произошло 164 ДТП, 4 из них с пострадавшими

В Казани 11 декабря поступило 164 сообщения о дорожно-транспортных происшествиях. Из них 4 ДТП произошли с пострадавшими. Об этом сообщили в пресс-службе ГАИ Казани.

Вчера водитель сбил пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе. Один из жителей Казани на скорости врезался в препятствие. Также вчера произошло 2 столкновения автомобилей: одно — из-за нарушения требований дорожной разметки, а второе — во время начала движения.

В Казани задержали 7 водителей в состоянии алкогольного опьянения. Еще 6 граждан были за рулем без прав. В отдел полиции по подозрению в совершении преступлений доставили 3 местных жителей.

Диана Соловьёва