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В Курганской области в ДТП на трассе «Иртыш» погибли четыре человека

Прокурор Курганской области Владислав Московских поручил провести проверку соблюдения требований законодательства о безопасности дорожного движения после аварии с четырьмя погибшими в Кетовском округе, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Дорожно-транспортное происшествие случилось ранним утром 12 декабря на федеральной автодороге Р-254 «Иртыш». Автомобиль Ford Focus выехал на встречную полосу и столкнулся с большегрузом Scania. В результате аварии водитель легковой машины и трое пассажиров погибли на месте происшествия.

Прокуратуре Кетовского района необходимо дать оценку полноте и эффективности мер, принимаемых ответственными за состояние участка федеральной трассы лицами. Также взяты на контроль ход и результаты проверки, которую по факту ДТП проводят следственные органы.

Виталина Ярховска

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