Ростовскую сеть пекарен оштрафовали за неправомерное использование музыки

Суд частично удовлетворил иск «Российского авторского Общества» к хозяйке ростовской сети пекарен «Хлеб да пряник» Татьяне Кистеневой. За неправомерное использование музыки на нее наложили штраф в размере 200 тыс. руб. — сказано в постановлении Арбитражного суда Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Известные композиции прозвучали в кафе-пекарне по ул. Зорге еще в феврале. В списке, утвержденном судом, оказались композиции «Coco Jamboo», «What Is Love», «Сегодня к маме я приехала домой» группы «Краски» и другие. В качестве доказательств правонарушения РАО предоставило DVD-диск с видеозаписью, которую прослушал специалист с музыкальным образованием, определивший прозвучавшие треки.

Дмитрий Ковалевский