Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Полицейские Качканара задержали сбежавшего пьяного водителя

В Качканаре (Свердловская область) сотрудники полиции задержали 32-летнего пьяного водителя после того, как он попытался сбежать, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В ночь на 12 декабря наряд Госавтоинспеции в 11 микрорайоне остановил автомобиль «Лада 211340». Пока сотрудник подходил к автомобилю, водитель пересел на пассажирское сиденье и, выскочив из машины, попытался скрыться в ближайших домах, при этом он не поставил машину на ручной тормоз, поэтому она продолжила ехать, пока не остановилась, упершись о бордюр.

После задержания водитель оказался от каких-либо объяснений и процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль принадлежит отцу водителя, в данный момент выясняется, как он оказался в пользовании у задержанного — сейчас он помещен на специализированную стоянку.

В его отношении планируют возбудить уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), так как в 2022 он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

Ранее в Верхней Пышме (Свердловская область) 23-летний водитель автомобиля Lada, будучи за рулем в состоянии опьянения, снес забор у жилого дома после того, как двигался по улице с небезопасной скоростью и потерял контроль над управлением.

Ирина Пичурина

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...