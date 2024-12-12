Полицейские Качканара задержали сбежавшего пьяного водителя

В Качканаре (Свердловская область) сотрудники полиции задержали 32-летнего пьяного водителя после того, как он попытался сбежать, сообщили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ Фото: Сергей Шелагин, Коммерсантъ

В ночь на 12 декабря наряд Госавтоинспеции в 11 микрорайоне остановил автомобиль «Лада 211340». Пока сотрудник подходил к автомобилю, водитель пересел на пассажирское сиденье и, выскочив из машины, попытался скрыться в ближайших домах, при этом он не поставил машину на ручной тормоз, поэтому она продолжила ехать, пока не остановилась, упершись о бордюр.

После задержания водитель оказался от каких-либо объяснений и процедуры освидетельствования на состояние опьянения. Автомобиль принадлежит отцу водителя, в данный момент выясняется, как он оказался в пользовании у задержанного — сейчас он помещен на специализированную стоянку.

В его отношении планируют возбудить уголовное дело по ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств), так как в 2022 он уже привлекался к уголовной ответственности за нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, совершенное в состоянии опьянения.

Ранее в Верхней Пышме (Свердловская область) 23-летний водитель автомобиля Lada, будучи за рулем в состоянии опьянения, снес забор у жилого дома после того, как двигался по улице с небезопасной скоростью и потерял контроль над управлением.

Ирина Пичурина