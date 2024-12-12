Суд продлил банкротство экс-губернатора Челябинской области

Арбитражный суд Челябинской области продлил процедуру реализации имущества бывшего губернатора Бориса Дубровского в рамках дела о его банкротстве. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Вопрос о продлении процедуры рассмотрели на заседании 11 декабря. Финансовый управляющий Тамара Демидова не подавала ходатайство о ее завершении. Кроме того, в рамках дела имеются нерассмотренные обособленные споры. Это также исключает возможность завершения процедуры. Срок реализации имущества Бориса Дубровского продлен до 5 июня 2025 года.

Бывший губернатор Челябинской области признан банкротом в июле 2023 года по заявлению АО «Производственное объединение “Монтажник”» из-за долга в сумме 37,2 млн руб. Суд открыл процедуру реструктуризации долга. В январе этого года началась реализация имущества Бориса Дубровского. Общий размер задолженности в рамках дела составил 58 млн руб.

Виталина Ярховска