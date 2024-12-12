Дефицит бюджета Кургана на 2025 год составит 590 млн рублей

Депутаты Курганской городской думы в первом чтении приняли проект местного бюджета на 2025 год и плановый период 2026-2027 годов. Дефицит казны составит 590 млн руб., сообщает пресс-служба думы.

Доходы бюджета на 2025 год планируются на уровне 13,1 млрд руб., расходы — 13,7 млрд руб. Проект прошел процедуру публичных слушаний и экспертизу городской контрольно-счетной палаты.

В 2024 году доходы курганского бюджета составили 13,2 млрд руб., расходы — 13,8 млрд руб. Дефицит был на уровне 596 млн руб.

Виталина Ярховска