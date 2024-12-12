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За ночь над Крымом сбили восемь беспилотников

За прошедшую ночь над Крымом сбили восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего в России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА самолетного типа. Над Курской областью уничтожено четыре беспилотника, над Республикой Северная Осетия — Алания — три, над Чеченской Республикой — один.

Ранее силы ПВО и Черноморского флота сбили пять беспилотников, еще два были подавлены средствами РЭБ, сообщал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По данным спасательной службы города, никакие объекты не пострадали.

Алина Зорина

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