За ночь над Крымом сбили восемь беспилотников

За прошедшую ночь над Крымом сбили восемь беспилотников самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Всего в России дежурные средства ПВО уничтожили и перехватили 16 украинских БПЛА самолетного типа. Над Курской областью уничтожено четыре беспилотника, над Республикой Северная Осетия — Алания — три, над Чеченской Республикой — один.

Ранее силы ПВО и Черноморского флота сбили пять беспилотников, еще два были подавлены средствами РЭБ, сообщал в своем Telegram-канале губернатор Севастополя Михаил Развожаев. По данным спасательной службы города, никакие объекты не пострадали.

Алина Зорина