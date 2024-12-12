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Курганца осудили за ДТП в состоянии опьянения, в котором погиб пешеход

Шатровский районный суд признал виновным местного жителя в совершении преступлений по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 ч. 1 ст. 264.1 УК РФ. (нарушение правил дорожного движения в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав). Будучи пьяным, он сбил двух пешеходов, один из которых погиб, сообщает пресс-служба объединенной судебной системы Курганской области.

Суд установил, что 18 июня 2024 года местный житель сел за руль в нетрезвом состоянии. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за вождение в состоянии опьянения и на момент совершения преступления не имел прав. На дороге «Шатрово — Мехонское» курганец потерял контроль над управлением автомобиля и выехал на обочину, где сбил двух пешеходов. В результате ДТП одному из пострадавших были причинены телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью, второй пешеход погиб.

Водителя приговорили к 7,5 года лишения свободы в колонии-поселении с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом, на три года.

Виталина Ярховска

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