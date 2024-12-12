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Назначен прокурор Металлургического района Челябинска

Прокурором Металлургического района Челябинска назначен старший советник юстиции Евгений Баев, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Господин Баев проходит службу более 19 лет. Работал следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, зампрокурора Куртамышского района Курганской области. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Виталина Ярховска

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