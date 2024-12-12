В Челябинске сотрудницу медучреждения будут судить за смерть ребенка

Следователь отдела по Тракторозаводскому району Челябинска СУ СКР по региону завершил расследование уголовного дела в отношении заведующей оперативным отделом городского медицинского учреждения по п. «в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья, повлекших по неосторожности смерть человека). Она обвиняется в причинении по неосторожности смерти ребенку, сообщает пресс-служба госоргана.

По версии следствия, заведующая позволила работать в секторе по приему вызовов скорой медпомощи сотруднику без профессионального образования. Вечером 11 декабря 2022 года он неправильно оформил вызов в программе, из-за чего к 9-летнему ребенку не направили бригаду скорой. В итоге мать мальчика в опасном и угрожающем для его жизни состоянии приехала с ребенком в больницу сама. Спустя непродолжительное время в учреждении констатировали смерть малолетнего.

Как отмечают в СКР по региону, при надлежащей организации работы оперативного отдела со стороны руководителя с учетом описываемых мамой мальчика симптомов к нему экстренно направили бы бригаду скорой помощи, что повысило бы шансы на благоприятный исход.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Виталина Ярховска