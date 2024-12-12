WhatsApp устранил неполадки работы в Ростове-на-Дону

Проблемы в работе мессенджера WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) в Ростове-на-Дону устранены. Это следует из данных сервисов «Сбой.рф» и «Детектор сбоев».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее массовые сбои в работе WhatsApp (принадлежит признанной экстремистской и запрещенной в РФ Meta) фиксировались почти во всех регионах России, в том числе, и в Ростове-на-Дону. По данным «Сбой.рф», 11 декабря на работу мессенджера поступило более 7 тыс. жалоб. Основное количество жалоб было отмечено во временном промежутке между 19.30 и 23.00. В Ростове мессенджер начал стабильно работать примерно в 0.00 12 декабря, следует из данных сервисов.

Василий Хитрых