На Кубани в план развития Отрадненского района инвестировали 2,7 млрд рублей

На реализацию индивидуального плана развития Отрадненского района направили более 2,7 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, ключевые показатели плана выполняются: инвестиционная активность выросла с 15 тыс. руб. на человека до 25 тыс., а уровень безработицы сократился в два раза — до 0,5%.

Глава муниципалитета Андрей Волненко отметил, что за время действия плана были отремонтированы семь домов культуры, спортивные залы в четырех школах и три участковые больницы и ЦРБ. Также построили офис врача общей практики в станице Передовая, благоустроили территории восьми школ и обновили пищеблоки и автомобильные дороги. В 2024 году планируют завершить ремонт дома культуры в Отрадной и продолжить газификацию станиц Передовая, Удобная и Подгорная, хуторов Романчуков, Трактовый, Хлопонин, поселка Маяк. В хуторе Садовый сейчас строится офис врача, изготавливается проектная документация по пяти фельдшерско-акушерским пунктам, два из которых будут построены до конца этого года, а три — в 2023 году.

Программа включает 15 инвестиционных проектов, из которых восемь уже завершены, а пять находятся в активной стадии. В рамках программы реализуется более 100 мероприятий по обновлению социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры за счет краевых средств. 28 из них уже реализованы. Например, в хуторе Трактовый установили уличное освещение, построили центр единоборств и малобюджетный спортзал. Кроме того, были благоустроены парки в станицах Спокойная, Подгорная и Удобная, а также сквер в селе Гусаровское. Еще 18 объектов находятся в процессе реализации.

Алина Зорина