Над Черным морем сбили беспилотник самолетного типа

Над акваторией Черного моря российские военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

БПЛА уничтожили около 17:40 по мск. Его сбили дежурные средства ПВО.

Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому Таганрога в Ростовской области. Две ракеты сбили боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, рассказали в Минобороны. В результате падения фрагментов ракет пострадали люди, незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

Татьяна Ручкина