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Над Черным морем сбили беспилотник самолетного типа

Над акваторией Черного моря российские военные уничтожили беспилотник самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

БПЛА уничтожили около 17:40 по мск. Его сбили дежурные средства ПВО.

Утром 11 декабря киевский режим нанес ракетный удар шестью баллистическими ракетами ATACMS американского производства по военному аэродрому Таганрога в Ростовской области. Две ракеты сбили боевым расчетом ЗРПК «Панцирь», остальные — отклонены средствами радиоэлектронной борьбы, рассказали в Минобороны. В результате падения фрагментов ракет пострадали люди, незначительные повреждения получили два здания на технической территории аэродрома, три единицы военной автомобильной техники, а также гражданские автомобили на прилегающей к аэродрому автостоянке.

Татьяна Ручкина

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