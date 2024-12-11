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В Динском районе Кубани проверят систему оповещения населения

В Динском районе Краснодарского края проверят систему оповещения населения. Об этом сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС региона.

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Завтра, 12 декабря, в Динском районе в 10:00 прозвучат сирены. Жителям передадут сообщение «Внимание! Проводится проверка системы оповещения». Звук сирены является предупредительным сигналом гражданской обороны об опасности. После него нужно включить телевизор или радиоприемник и прослушать информацию с дальнейшими инструкциями.

Жителей района просят сохранять спокойствие и не допускать паники. Министерство призывает оставаться дома или на рабочих местах.

Алина Зорина

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