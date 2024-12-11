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На Кубани расчистили более 250 км русел рек

В Краснодарском крае завершили расчистку более 250 км русел рек. Об этом сообщает пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций региона.

Фото: пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

Фото: пресс-служба министерства гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края

Работы проводились на 46 участках общей протяженностью 265 км. Они охватили 24 муниципальных образования. Основная задача — удаление поваленных деревьев и других древесных остатков.

Министр гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Краснодарского края Сергей Штриков отметил важность сотрудничества с местными властями для своевременного реагирования на потенциальные ЧС. По его словам, благодаря проведенным работам в этом году удалось избежать многих заторов и блокировок паводковых вод.

Для проведения экстренных мероприятий по расчистке русел в различных районах края, включая Апшеронский, Белореченский, Крымский, Новокубанский, Туапсинский, Северский, а также Горячий Ключ, Новороссийск и Сочи, из резервного фонда администрации Краснодарского края выделили более 110 млн руб.

Алина Зорина

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