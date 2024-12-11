В Новороссийске услуги по транспортировке тел покойных в морг будут бесплатными

В Новороссийске услуги по транспортировке тел покойных в морг станут бесплатными. Об этом газете «Новороссийский рабочий» сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства Дмитрий Солодкин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Ранее эта функция выполнялась муниципальным предприятием «Комбинат специализированного обслуживания населения». Однако с 5 ноября КСОН был ликвидирован, что привело к активизации частных организаций, предлагающих услуги по высокой цене.

Дмитрий Солодкин отметил, что закрытие предприятия связано со сменой организационно-правовой формы. Управление городского хозяйства взяло на себя функции по организации похоронного дела и уже получило спецтранспорт для перевозки тел в морг.

Услуги для жителей будут доступны круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.

Алина Зорина