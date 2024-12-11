В Адыгее на 2,5 года осудили мотоциклиста, насмерть сбившего пешехода

Майкопский городской суд назначил 2,5 года колонии-поселения 18-летнему мотоциклисту, который насмерть сбил пешехода. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: loon.site Фото: loon.site

Согласно материалам дела, 12 июня около 23:30 по мск молодой человек сел за руль в состоянии алкогольного опьянении и без прав. Мотоцикл был без государственных регистрационных номеров.

Вместе с пассажиром он направился из хутора Веселый в сторону станицы Ханской. Во время движения на дороге им встретился еще один мотоцикл, рядом с которым был пешеход. В пресс-службе судов отмечают, что у мотоциклиста была возможность предотвратить наезд на пешехода, но подсудимый нарушил требования ПДД и продолжил движение. Из-за превышения установленной скорости молодой человек наехал на пешехода, который скончался на месте.

Подсудимый в судебном заседании полностью признал вину и раскаялся. Суд признал его виновным по п.п. «а», «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека, совершенное лицом в состоянии опьянения и не имеющим права управления транспортными средствами). Суд запретил молодому человеку на 2,5 года управлять транспортными средствами. Также суд частично удовлетворил гражданский иск потерпевшей о возмещении морального вреда в размере 600 тыс. руб. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина