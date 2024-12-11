В Сочи оборот заведений общественного питания в 2024 году вырос на 4,4%

С начала 2024 года оборот крупных и средних предприятий общественного питания в Сочи достиг 14,1 млрд руб., что на 4,4% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Город продолжает занимать лидирующие позиции в Краснодарском крае по этому показателю, на втором месте Краснодар, на третьем — Новороссийск, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на пресс-службу администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Киселев Фото: Евгений Киселев

В октябре 2024 года в Сочи работали 49 крупных и средних заведений общественного питания, в которых трудилось более 100 сотрудников. В зимний период таких предприятий насчитывается свыше 700, а летом — более 2 тыс.

Среднесписочная численность работников в сфере общественного питания Сочи за январь—сентябрь 2024 года составила 3,1 тыс. человек. Это на 0,5% больше по сравнению с прошлым годом. Средняя заработная плата сотрудников выросла до 65,5 тыс. руб. в месяц, что на 21,8% выше показателя 2023 года.

Отмечается рост туристического потока в Сочи. С июня по август город посетили 3,2 млн человек, что на 5,3% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя загрузка коллективных средств размещения летом 2024 года составила 89%, что на 0,5% выше показателя 2023 года. Наибольшая загрузка пришлась на август — 93,2%, когда Сочи принял 1,13 млн туристов, что на 4,6% больше, чем в прошлом году.

Кроме того, в администрации города сообщили, что в Сочи сейчас функционирует 2 тыс. платных парковочных мест. В праздничные и выходные дни эти места доступны бесплатно. В период новогодних каникул оплата за парковку не будет взиматься.

Алина Зорина