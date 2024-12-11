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В Симферополе около 20 улиц остались без света

В Симферополе из-за аварии на сетях обесточены около 20 улиц. Об этом сообщает пресс-служба «Крымэнерго».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Без света частично остались улицы: Дм. Ульянова, Батумская, Русская, Гражданская, Качинская, Зенитная, Миллера, Поповкина, Батурина, Бульварная, Севастопольская, Гражданская, Трубаченко, Балаклавская, Ливневая и Зенитная. А также переулки Русский, Ореховый и Батумский. На месте работает аварийная бригада. Восстановить электроснабжение планируют к 18:00.

Первый заместитель министра топлива и энергетики Республики Крым Владимир Воронкин в своем Telegram-канале отметил, что без света остались более 6,4 тыс. жителей. Обесточено 16 ТП и 2,9 тыс. точек поставок.

Алина Зорина

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