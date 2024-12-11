Кубань вошла в топ-5 регионов по числу федерального имущества в плохом состоянии

Росимущество выявило в России более 6,1 тыс. объектов федерального имущества, находящихся в неудовлетворительном состоянии. Всего во время инвентаризации проанализировали состояние более 300 тыс. объектов. В топ-5 регионов с наибольшим числом зданий в плохом состоянии вошел Краснодарский край, сообщает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

На Кубани выявили 211 объектов федерального имущества в неудовлетворительном состоянии. Регион оказался по показателю на пятом месте в России. Больше таких объектов выявлено только в Ингушетии (863), Москве (290), Московской области (270) и Тверской области (237).

Глава Росимущества Вадим Яковенко отметил, что по каждому объекту сотрудники ведомства определили целевую функцию, реализация которой позволит привести территорию в надлежащее состояние. Так, почти 1,4 тыс. объектов планируют утилизировать или списать, почти 1,3 тыс. объектов ведомство предлагает включить в программу сохранения объектов культурного наследия народов РФ до 2045 года для реставрации. 832 здания планируют продать в рамках приватизации, 739 передадут в собственность регионов. Еще 581 объект подлежит отчуждению из федеральной собственности с привлечением «Дом.рф» и 215 объектов внесут в уставной капитал «Почты России».

Татьяна Ручкина