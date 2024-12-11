Жителя Севастополя осудили на 13 лет за государственную измену

В Севастополе осудили 48-летнего Антона Черного за госизмену. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя Фото: пресс-служба прокуратуры Севастополя

В суде установлено, что Антон Черный сотрудничал с представителем пограничной службы Украины. В период с сентября 2023 по февраль 2024 года он фотографировал объекты военной техники Вооруженных Сил РФ в Ялте, собирал и передавал данные об их местоположении. Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники УФСБ России по Крыму и Севастополю.

Антон Черный признан виновным по ст. 275 УК РФ (государственная измена). Его приговорили к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год и штрафом 300 тыс. руб.

Алина Зорина