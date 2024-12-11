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Водитель сбил пятилетнего ребенка в Сочи и скрылся с места ДТП

В Центральном районе Сочи произошло ДТП с участием несовершеннолетнего. Инцидент случился 10 декабря в 17:30 на внутридворовой территории дома № 123 по ул. Пластунской, сообщает ГИБДД УВД курорта.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным полиции, водитель на неустановленном транспортном средстве совершил наезд на пятилетнего ребенка, пересекавшего дорогу на детском самокате. После происшествия автомобилист скрылся с места аварии.

Пострадавшему потребовалась медицинская помощь. Полиция проводит проверку и устанавливает обстоятельства происшествия.

Фил Златов

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