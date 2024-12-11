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Бывшего первого заместителя мэра Майкопа осудили за превышение полномочий

Майкопский городской суд рассмотрел материалы уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя главы Майкопа, обвиняемого по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Адыгеи.

Фото: loon.site

Фото: loon.site

В мае-июне 2023 года бывший замглавы столицы Адыгеи незаконно поручил подчиненным заключить с одной из коммерческих организаций прямые контракты на установление систем экстренного оповещения в образовательных организациях города.

Между образовательными организациями и обществом с ограниченной ответственностью в приоритетном порядке был заключен ряд контрактов на поставку и монтаж системы речевого оповещения при пожаре и установку автоматической пожарной сигнализации. Это нарушило законодательство о защите конкуренции и права неопределенного круга хозяйствующих субъектов.

Заммэра в судебном заседании вину не признал. Суд запретил ему на два года занимать должности в органах местного самоуправления. Приговор не вступил в законную силу.

Татьяна Ручкина

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