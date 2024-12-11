В Сириусе в конце декабря откроют крупный туркластер

В конце декабря 2024 года в Сириусе заработает новый туристический кластер площадью более 100 тыс. кв. м. Как сообщает пресс-служба группы «Мантера», завершающим элементом комплекса станет открытие 25 декабря пятизвездочного отеля Mantera Supreme на 400 номеров и резиденций.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: наш.дом.рф Фото: наш.дом.рф

По словам генерального директора группы «Мантера» Вадима Трукшина, курортный комплекс предоставит много новых рабочих мест в сфере гостеприимства. Последние объекты туркластера обеспечат рабочими местами около 1 тыс. человек, проживающих в регионе.

Отель Mantera Supreme расположен возле Олимпийского парка на первой береговой линии и реализован в формате морского города с парком, бассейнами, гастрономическими и другими пространствами для отдыха и развлечения туристов. В состав туркластера также войдут: парк «Музыкальный сад», конференц-центр, аллея с досуговыми объектами и поликлиникой и другие гостиницы.

Фил Златов