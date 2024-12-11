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Жительница Краснодара пожаловалась на условия содержания ее отца в больнице

Жительница Краснодара пожаловалась на плохое отношение медперсонала к ее отцу в больнице на ул. Зиповской. Об этом пишет «Живая Кубань».

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ

По словам жительницы Краснодара, она пришла в больницу навестить отца, который лежал в отделении кардиологии на пятом этаже. Она якобы обнаружила, что ее отец находится в коридоре, капельницу ему поставили неправильно, а еду медперсонал оставил на полу. Как отметила женщина, ее отец «лежачий» и не в состоянии самостоятельно себя обслужить.

Позже пациента перевели в палату. Однако родственники мужчины возмущены отношением медперсонала.

Алина Зорина

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