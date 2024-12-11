Жительница Краснодара пожаловалась на условия содержания ее отца в больнице
Жительница Краснодара пожаловалась на плохое отношение медперсонала к ее отцу в больнице на ул. Зиповской. Об этом пишет «Живая Кубань».
Фото: Ольга Алленова, Коммерсантъ
По словам жительницы Краснодара, она пришла в больницу навестить отца, который лежал в отделении кардиологии на пятом этаже. Она якобы обнаружила, что ее отец находится в коридоре, капельницу ему поставили неправильно, а еду медперсонал оставил на полу. Как отметила женщина, ее отец «лежачий» и не в состоянии самостоятельно себя обслужить.
Позже пациента перевели в палату. Однако родственники мужчины возмущены отношением медперсонала.